Ott Tänak ihkab Monte Carlos pjedestaali kõrgeimale astmele tõusta

"Sel hooajal on [kiiruskatsetel] mitmeid uusi kohti, nii et jällegi on keeruline teada, mida oodata. Monte on alati üsna tundmatu, see teeb valmistumise väga keeruliseks," tõdes Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel. "Peamine faktor on ilm, peame kõigeks valmis olema. Samuti tuleb mõelda rehvivalikule."