Teadlased mõõtsid uue meetodiga Saaremaal meriheina vanust

Eesti Mereinstituudi teadusdirektor Jonne Kotta ütles, et Saaremaa rannikualadelt, Soome vetest ja Atlandi ookeanist kogutud meriheina proove analüüsides selgus, et need taimed võivad elada märkimisväärselt kaua, kuid nende eluiga sõltub suuresti keskkonnatingimustest.