Statistikaameti andmeil elas Andreseid meie maakonnas tänavu 1. jaanuari seisuga 213, Annesid aga 208. Üks meie maakonna Andrestest, Andres Hanso , on töötanud nii kooli- kui ka omavalitsusjuhina. Juba aastaid on ta pidanud reisijuhi ametit Egiptuses.

"Miks ma just Andres nimeks sain, aga vahest seepärast, et see tähendab mehist ja mehelikku," ütles Hanso. "Ju vanemad lootsid, et minust kasvab mehine mees."