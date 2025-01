Saaremaa vallavolikogu rahanduskomisjonile saadetud kirjas tegi toetusfond ettepaneku sõlmida fondi ja valla vahel koostööleping, mille alusel eraldaks vald igal aastal raha selleks, et tagada Kuressaare haigla tervishoiuteenuste jätkusuutlikkus Saaremaa elanikele.

"Kuressaare haigla arstide keskmine vanus on 59 aastat, mis tähendab, et paljud neist jäävad pensionile järgmise kuue aasta jooksul," tõdesid oma kirjas Kuressaare Haigla Toetusfondi nõukogu esimees Hannes Lilp ja SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. "Kui sellele probleemile lahendust ei leita, väheneb haigla teenuste maht kümne aasta jooksul kuni 50% praegusest tasemest. See sunnib inimesi tegema igal aastal 25 000 arstivisiiti mandrile, tekitades hinnangulisi saarlastele lisakulutusi üle 750 000 euro aastas."