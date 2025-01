VIDEO JA GALERII Kultuurirahvas võttis eelmise aasta kokku Pärsamal

"Näeme paraku iga päev, et suures plaanis kipuvad elukorralduses tähelepanu nõudma teemad, mis on seotud füüsilise ellujäämisega, kuid usun, et viimased aastad on meile kõigile ilmekalt tõestanud, kui oluline on ka vaimne ellujäämine. Vahel on vaimne ellujäämine isegi tähtsam kui füüsiline. On muidugi maitse asi, mida keegi eelistab, aga oluline on, et saarlastel oleks, mille hulgast valida," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk. Ja seda valikut möödunud aastasse jagus, mistõttu oli ka, kellele autasusid jagada.