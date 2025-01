LUUBI ALL Hülgekorjustest kasutusloata ehitisteni ehk valla järelevalveteenistuse argipäev

"Esimese asjana ütlen kohe ära, et meie teenistuse ainus kohustus ei ole Saaremaa valla heakorraeeskirja järgi tegutseda," alustab järelevalveteenistuse juhtivspetsialist Ain Kõiv .

Paraku just heakorraeeskirjad on need, mis paljudel nii Kuressaare linna kui ka valla maapiirkonna kinnisvaraomanikel ära ununema kipuvad. Ja seetõttu tekkinud probleemid kaaskodanike märkuste peale taas leheveergudele jõuavad.