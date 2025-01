Kristjan Moora sõnul on umbusalduse taga vallavalitsus ja selle viisid läbi valla palgal olevad osavallakogu liikmed. "Ma olen võimukoalitsioonile pikka aega pinnuks silmas olnud ja nüüd enne valimisi otsustati mulle ära teha," ütles ta. "Me oleme väga palju algatusi teinud, meil on tubli osavallakogu aseesimees, kes salaja ette valmistatud manöövrit ei toetanud. Selles mängis jälle rolli meie "kultuuriminister" ehk abivallavanem, kes kaasas Roland Mere järjekordsete süüdistustega. Enam inetumalt poleks saanud seda umbusalduseavaldust teha," lisas ta.