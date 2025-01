"Külmunud torude sulatajat annab tikutulega otsida!"

"Kust saab abi üksik Kuressaare vanamemm, kes elab vanas puumajas, kui kange külm on tema elamus veetorud kinni külmetanud?" küsib ajakirjanik Aili Kokk. "Selgus, et peale Kuressaare Elamute Hoolduse OÜ ei olegi teist firmat, mis sellisel puhul aidata saab."

"Majasisestele probleemidele veevärk seni mõelnud ei ole, neil puudub selleks ka vastav tehnika. Kuna tänapäeval paigaldatav torustik on valdavalt plastmassist, siis on olemas spetsiaalne mehhanism, mis sulatab torud lahti kuuma auruga. Kuna viimastel aastatel pole õiget talve olnud, siis pole Kuressaare Veevärk seda seadet ka soetanud. Sel talvel on nad hakanud aga mõtlema, et üks säärane võiks firmal ikkagi olemas olla. On ju Saaremaal piisavalt palju selliseid maju, kus aasta ringi sees ei elata.