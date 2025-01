Mida saarte elanikud loevad? Krimkasid, naistekaid ja kohustuslikku kirjandust

Keskraamatukogu edetabeli esikümnest koguni seitse teost kuuluvad kirjanduse hulka, mida lapsed koolis lugema peavad. 70 populaarsemast raamatust on sellised koguni pooled – Silvi Väljali “Jussikese seitsmest sõbrast” Andrus Kivirähu “Rehepapini”, Astrid Reinla “Pätust” William Shakespeare´i “Romeo ja Juliani”.

Keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja Ivi Veskimäe sõnul on see, et laenutuste edetabeli tippu kuulub koolide soovituslik kirjandus, täiesti ootuspärane.