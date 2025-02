Hüvasti, Juta Pae, tõeline maa sool!

Keeruline on leida Saaremaalt inimest, kes poleks Lümanda söögimajast või sealsetest maitsvatest roogadest midagi kuulnud. Paljud ei tea aga seda, et Juta oli tänuväärsel kombel ka Lümanda õigeusu kiriku päästeingel.

Juta oli tuntud inimene ka mandriinimeste ja isegi välismaalaste seas. Näiteks Soome, Läti ja Leedu ekskursioonikorraldajad, giidid ja reisisaatjad on Saaremaa giididega ühendust võttes ikka edastanud soove, milliseid kohti nad Saaremaal külastada tahaksid. Enamasti on ainsa söögikohana märgitud Lümanda söögimaja, sest see on koht, mida teatakse ja armastatakse, kuhu tahetakse oma turistid viia.