Aasta Kokk kokkab kut saarlane

Angela Nairis, maitsete aasta korraldusmeekonna juht, ütleb, et kuna Tourestil on Ehtne Saaremaa väljas, siis tekkiski mõte kutsuda kokk, kes näitab, kuidas võiks saare tooraineid põnevalt kasutada – ehk “kokkab kut saarlane”. “See kõik saab teoks tänu Eesti Peakokkade Ühendusele. Palusin neilt abi ja siis Jevgeni vastas, et muidugi, tema on väga huvitatud!”

Jevgeni Kolikov ise ütleb, et Aasta Kokk 2024 tiitel natuke kohustab nähtaval olema ja väljakutse tundus ka põnev. “Menüüs on mahetooted ja 100% vegan, välja arvatud magustoit. Tahan näidata, et süüa saab teha ka ilma liha ja kalata, kasutades ainult kohalikku toorainet.” Kolikovi sõnul on teda väga üllatanud Saaremaa veinid: “Ma ei ole kunagi uskunud, et meil Eestis võivad olla nii head veinid. Miks peaks kasutama välisveine, kui meil omal on nii hea tase!”