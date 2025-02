VIDEO Esimene reaktsioon: Tiit Aavik ja Priit Penu saavad teenetemärgi

Teenetemärgi saajate hulgas on ka kaks saarlast. Valgetähe V klassi teenetemärgi saavad mullateaduse edendaja Priit Penu , kes igapäevaelus on Maaelu Teadmuskeskuse mullavaldkonna nõunik ning koorilaulu ja kohaliku elu edendaja Tiit Aavik , kes töötab Valjala teenuskeskuse juhatajana.

"Riigi teenetemärgid meie inimestele ja meie toetajatele välisriikides on kinnitus nendest väärtustest, millele Eesti toetub ja mida oluliseks peab. Avatus ja demokraatia, tarkus ja hoolivus, sihikindlus ja ettevõtlikkus, visadus ja isegi vaprus – need on põhimõtted, mis ühendavad teenetemärkide saajaid," kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.