Heiki Hanso: “See oli ikka üks kuradima vägev asi!”

Vabariigi presidendilt Alar Kariselt tunnustuse vastu võtnud Hanso ütles, et elektriliinide mahavõtmine väinatammilt on asi, milles puuduvad kaotajad. Oluliselt paranes Saaremaa varustuskindlus ning lõpu said hingekriipivad pildid veristest valgetest luikedest liinide all roostikus.