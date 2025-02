Saarte Liinid on pikaajalise kogemusega regionaalsete sadamate haldaja, kelle eesmärk on tagada Eesti väikesadamate jätkusuutlik areng ja tugevdada merendusalast koostööd. Osa sellest koostööst on ka merehariduse toetamine ning merendushuviliste arengusse panustamine.