Andres Hanso meelitaks lapsed rahaga kooli

Hanso ütles Oma Saarele, et analoogne toetus oli vallas 2002. aastal, toona küll 2000 krooni, ning endise kohaliku koolijuhina võib ta kinnitada, et see mõjus. Lapsevanemad otsustasid panna oma lapsed Tornimäe kooli.

Hanso sõnul on praegu Pöide vallas 15–17 last, kes võiksid käia kohalikus koolis, kuid on valinud mõne muu õppeasutuse. “Paar last elavad küll logistiliselt sellise koha peal, Laimjala tee ääres, kust neil on lihtsam Orissaarde minna, kuid see, et Tornimäelt minnakse Orissaare gümnaasiumisse, on patuasi,” sõnas vallavolinik.