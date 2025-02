Hariduse kooli Kreputlased pälvisid "Tuulelaste" luulepäevadel laureaaditiitli

Rita Ilves jagas Kadi raadio "Keskpäeva" saates oma muljeid, rõhutades, et see festival on tema jaoks alati olnud eriline. "Olen lastega sellel luulepäeval käinud pea 20 aastat, vaid kahel korral on jäänud minemata. Kogu õhustik, soe vastuvõtt ja põhjalik tagasiside annavad väärtusliku kogemuse igale osalejale. Žüriis oli sel aastal koosseisult mitmekesine, liikmeid lausa üheksa," rääkis Ilves.