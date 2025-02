Täna antakse kätte Saare maakonna ja Saaremaa valla tunnustused

Veldre on rajanud Sõrves ajalootoa ja muuseumi ning tema eestvedamisel rajati Sääre tippu n-ö Lopsi mälestussalu, et meenutada Sõrves sõdades ja merel kadunuks jäänud inimesi. Saaremaa vabadusvõitlejate ühingus koordineerib ta Vabadussõja kangelaste toimkonda ning on korraldanud Vabadusristi kavaleride mälestusüritusi. Samuti uurib Veldre aktiivselt metsavendluse ajalugu ja tema eestvedamisel on rajatud mälestusmärke metsavendadele.

Aastaid Kaitseliitu kuulunud, on Tõnu Veldre viimased kaks aastat seal tegutsenud kaplani abina. "See eeldab hoopis teistsugust lähenemist kui, relv käes, vaenlasele vastu minna," märkis Veldre. "Põhiline on ikka sõna jõud."

Tema sõnul on see oluline ennekõike Saaremaale ja Kuressaare linnale, mille identiteet on kujunenud tänu piiskopilinnuse ja selle ümber tekkinud asumile, millele hertsog Magnus omistas aastal 1563 linnaõigused.

"Nii on Kuressaare mitte ainult kaunis Lääne Eesti kuurortlinn, vaid ka tänapäeval Lääne-Eesti üks olulisi vaimse ja kirikuelu keskusi, millel on väärikas ajalugu ja teguderohke tulevik," leiab Toplaan.

Saaremaa aasta teo tegija on AS Elering, kes demonteeris väinatammi elektriliini.

Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi: „Saaremaa on alati olnud koht, kus inimesed on oma visaduse ja talendi, visioonide ja tööga silma paistnud. Meil on siin tugev kogukond, kus igaühe panus on oluline ja igal tegemisel on oma koht. Tõstame esile need, kes on oma tegemistes olnud väljapäistvad ja kelle töö on mõjutanud mitte ainult neid, kes neid ümbritsevad, vaid kogu Saaremaad ja Saare maakonda.“

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk: „On rõõm näha, et tunnustuse saajad esindavad mitmekesiseid eluvaldkondi ning nende pikaajaline pühendumus on pälvinud väärilist tähelepanu. Tunnustatud inimesed ja nende tegemised on andnud väärtusliku panuse kodusaare arengusse, mõjutades positiivselt paljude saarlaste elu.“

Tunnustused antakse üle 20. veebruaril kell 17 Kuressaare raekojas.