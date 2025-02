Nooruse kooli hoolekogu ja toetava hariduse keskus kutsuvad huvilisi veebiseminarile

"Kui täiskasvanu käib tööl, siis lapse töö on koolis käimine ja õppimine," selgitas V aleria Luigesoo . "Tihti on lapsel aga keeruline oma õppimist ise juhtida, kuna ta tahaks toetuda oma vanemale."

"Ideaalses maailmas on meil aga lapsed, kes tahavad ise õppida ja vastutavad ise oma õppimise eest," rääkis Luigesoo. "Kodus mõtleb laps ise, milline tema järgmine koolipäev välja näeb, mis tal on vaja selleks ära teha ja kaasa võtta."

Luigesoo hinnangul on lapse oskus oma aega planeerida väga tähtis – näiteks selleks, et laps suudaks arvestada: kui tal on kahe nädala pärast kontrolltöö, siis mida see endast kujutab ning mida ja millal ta selle jaoks tegema peab.