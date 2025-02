HEA TÖÖ! JK SEPPSi poisid said Reval Cup 2025 turniiril kaela pronksmedalid

"Kuna käesolevast hooajast liikusid poisid edasi 7 v 7 jalgpalli juurde, ei olnud meil enne turniiri suuri ootusi - kogemustepagas on selles osas paljudel poistel veel väike ning on omajagu lihvimist. See, mis oskustest ja kogemustest veel puudu, kompenseeriti sel korral võitluse ning kõva tahtejõuga & seetõttu saavad treenerid poistega nädalavahetuse lõpuks igati rahule jääda," jagab JK SEPPSi treener Merlyn Leiman.