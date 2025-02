PAKU KODUSOOJA Viikingiaegse välimusega noormees Timmi ootab armastavat kodu!

Timmi on noor ja atleetliku kehaehitusega isane kass, kellel on puna-valge kasuka all peidus tõeline seikleja hing. Tema välimuses on midagi, mis toob meelde viikingiajad – tugev ja julge olemus, mis on segatud kerge pelglikkusega. Mine tea, võib-olla on Timmi esiisad tõesti viikingite kassidega merereisidel maailma avastanud!