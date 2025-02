VIDEO Kärla põhikooli 115. sünnipäev kestab terve nädal

Täna saab koolis kohtuda vilistlaste Maris Kaljuste ja Henri Rumpiga. Homme on tundide asemel öökool teaduskonverentsiga ning neljapäeval kohtutakse vilistlaste Jüri Kuuse, Priit Vaikmaa ja Ülar Tänakuga. Reede hommikul on kõigil klassidel klassijuhatajatund, millele järgneb kätlemisega aktus. Koolilapsed saavad seejärel torti, külalistele on kooli fuajees kaetud kohvilaud.