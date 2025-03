TOIT Mehed köögis: mäng kuuel käel

Selles osas, et üllatus peaks olema magusa koogi kujul, vaidlusi ei tekkinud. Pisut uitamist ilmavõrgus juhatas meid paljude kokaraamatute autori ja toidublogija Ragne Värgi lehele Kokkama.ee, kus jäi silma “Patuselt hea juustukook Domino küpsistega, mis valmib 13 minutiga”.

Ennekõike muidugi sellepärast, et retseptis on alla kümne koostisosa, aga – mis kõige olulisem – valmistamisel pole vaja küpsetusahju. Esiteks oleks see metsik elektrikulu, teiseks võtaks palju rohkem aega, kui retseptis toodud (loe: lubatud) 13 minutit.