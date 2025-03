See oleneb paljust – inimese vanusest, tervislikust seisundist, töö ja tegevuse iseloomust ning ka kliimast. Kui täiskasvanud inimesel moodustab vesi ligi 60% kehast, siis lapse keha veeprotsent on suurem. Seega on imikutel ja lastel ka veevajadus kehamassi kilogrammi kohta suurem. Eakatel inimestel on vee osakaal kehas umbes 50–55%.