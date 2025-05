LEMMIKLOOM Viirelaiu kohvimaiad kitsed ja muud naljad

Kitsed on loomulikult saare säravaimad tähed – nad on uudishimulikud, sõbralikud ja alati valmis inimesega suhtlema. Jänesed tegutsevad rohelistel niitudel, samal ajal kui rebased eelistavad metsas hiilida. Lammas oma rahulikkusega pakub saare igapäevaelus tasakaalu. Nõnda on Viirelaid nagu üks suur elav ja toimetav ökosüsteem, kus loomad ei pelga ega väldi inimesi.