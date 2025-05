Kui rääkida Eesti kõrgeimatest sümbolitest, siis Tallinna külje all Kloostrimetsas seisab teletorn – 314 meetri kõrgune hiiglane. Just siin, selles sümboolses paigas, töötab Levira juhatuse liige ja müügidirektor Veiko Sepp – mees, kellel on tugevad Saaremaa juured ja kelle karjäär on viinud teda kaugemale, kui enamik oskaks unistadagi.