Johannes Aavik 145: uulits või tänav?

“Armas sõber!

Nüüd olen peaaegu juba terwe nädali Kuresaares olnud, kuid kahjuks weel mitte midagi teinud, nii on see elu siin laisaks ja unistawaks tegew. Ja ma maitsen teda ka praegu ta enese pärast, täitsa iseteadlikult täite lonksudega, peaaegu tund tunnilt, et temast wiimast essentsi wälja imeda ja mitte midagi maitsmata jätta.

Mu elu suwel Kodulinnas on mulle ikka kõige ilusam, kõige luulelikum olnud; tal on isesugune charme minu kohta. Ma elan siin perekonnas kui oma ja kui külaline ühtlasi. Pärast seda kui on suurelinna müüride wahel ja majahiiglaste urgastes kui wangis kiratsetud, sünnitab just see kontrast siin maja põllu äärel ja oma jaoks, lai wäljawaade, oma aed, mis kaunis suur, omade inimeste seas wiibimine, see kodune ja idyllilik ümbrus, imelikku rahustawat, regeneerivat ja paitawat lõbu. Ja selle juurde tulewad need wäärtused, mis terwel linnal ja Saaremaal minu kohta on.