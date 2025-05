“Praegu on just õige aeg rääkida kofeiinimürgistustest, kuna koolides on alanud arvestused ja eksamid ning noored on haaranud energiajookide ja apteekides müüdavate kofeiinitablettide järele,” ütleb mürgistusteabekeskuse peaspetsialist Mare Oder. Tema sõnul ongi kevad see aeg, mil kofeiini üleannustamise juhtumeid tuleb ette kõige rohkem.