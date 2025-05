Parvlaevaliiklus kasvab, lennureisijate arv jätkab langust

Visit Saaremaa avaldas aprilli 2025 transpordistatistika, millest ilmneb, et Saaremaa parvlaevaliinil on näiliselt toimunud tugev kasv. Tegelikkuses peitub muutuse taga kalendrimoonutus: kui 2024. aastal jäi ülestõusmispühade pikk nädalavahetus märtsi lõppu, siis tänavu langes see aprilli, tuues kaasa märgatava liiklusaktiivsuse kasvu just selles kuus.