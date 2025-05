FC Kuressaare kogus sünnipäevamänguga 535 eurot Kuressaare Haigla Toetusfondile

Vaga lisas, et saadud toetust plaanitakse kasutada ühe haigla spetsialisti koolituskulude katmiseks. "Usume, et pidev enesetäiendamine on suur väärtus, see aitab meie töötajatel hoida oma teadmised värsked ja silmad säramas. Ka olemasolevad spetsialistid väärivad tuge ja võimalust kasvada – ainult nii saame üheskoos pakkuda parimat võimalikku hoolt ja ravi meie kogukonnale."

"Meil on siiralt hea meel, et saime üheskoos Kuressaare Haigla Toetusfondi jaoks koguda üle viiesaja euro. See summa võib tunduda tagasihoidlik, ent usume, et sarnaselt jalgpallile saavad ka meditsiinis suured teod alguse just väikestest sammudest. Loodame südamest, et meie ühine teekond sportlikuma ja tervema Saaremaa nimel jätkub ka edaspidi," rõhutas Tammel.