SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI 4. mail 2010 sai Oma Saarest Saarte Hääl

Tõstatasime lehe nime muutmise teema igal võimalikul juhul ja igas võimalikus ametiasutuses. Oli mõistjaid ja niisama aasijaid: “No mis teil viga!? Vaata, Tapal ilmunud omal ajal leht Tapa Kommunist. Kui lõpuks leitud, et see siiski ei sobi, pandud nimeks Tapa Edasi. Teie aga muudkui ehitage seal saarel oma kommunismi...”

Sellepeale teatas kõrge boss, et kanda lehena nime, milles on sõna “kommunist” või “kommunism”, on auasi. Et kuidas me seda ometigi ei mõista?