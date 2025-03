Iga loom väärib turvatunnet, hoolt ja kodusoojust, kuid paraku ei ole kõigil kassidel ei oma inimest ega oma kodu. Just siin tulevad appi need inimesed, kelle südames on ruumi ka kodutute kiisude jaoks – vabatahtlikud ja loomakaitsjad, kes annavad oma aega, energiat ja armastust neile, kes seda enim vajavad.