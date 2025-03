PEREKOND Lapsevanemaid murravad koduvälised ootused olla ideaalne lapsevanem

Paraku esineb sotsiaalset survet ühiskonnas Kadi hinnangul kohati ikka liiga palju ja see on eriti teravalt tajutav, kui endal on emotsionaalne madalseis.

Koolistress paneb vanemad proovile

“Ma töötan valdavalt lasteaialastega ja kuulen ikka seda lauset, et laps on kodu peegel. Aga me ei tohi kunagi niimoodi ilma süüvimata kedagi sildistada ja lapsevanemaid häbistada,” manitseb Kadi, sest kõigil on erinevad oskused ja taluvuslävi sotsiaalse survega toimetulemiseks. Üks on kindel – ka lapsevanemad eksivad ja see on lubatud.

Karina, kelle laps möödunud aastal 9. klassi lõpetas, meenutab seda perioodi kui ärevust ja samas ka muret tekitavat. “Koolisüsteem on meil võrdlemisi nõudlik. Ja seda nii laste kui ka lapsevanemate suhtes,” märgib ta.

Kadi on tihti näinud, et kui ühel hetkel tekib lapsel näiteks koolikohustusega probleeme, siis eeldatakse, et mure lahendab ära lapsevanem ja muutusi oodatakse kiiresti.

“Aga lapsevanemana ei näe me sageli neid probleeme, mis koolis konkreetselt kohapeal avalduvad, ent samas tunneme vajadust neid lahendama asuda ja meilt oodatakse muutusi väga kiiresti. See on surve, mis murrab.”