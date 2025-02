Loomade varjupaiga pidaja palub vallal leida raha varjupaiga tingimuste parandamiseks

Tema hinnangul on suur mure ka see, et varjupaigas napib võimalusi asju ladustada. Majas saab küll hoida loomadele vajalikku sööta ja pesamaterjali, kuid puudub loomade allapanu (kassiliiva ja pelletite) ning territooriumi korrashoidmiseks vajalike tööriistade ning autorehvide jne hoiukoht. Matsi sõnul saaks koerte siseboksi ja laopinna jaoks ehitada põhihoonest eraldiseisva rajatise või väikeehitise.

Anneli Matsi sõnul sai riigihanke käigus juhitud tähelepanu ka sellele, et krundi piire ei taga võõraste loomade eemalhoidmist varjupaiga territooriumilt. Seal on käinud rebane, mis on otsene taudioht. Olemasolev 1,5 m kõrgune piire on liiga madal ning selle alt on võimalik territooriumile pugeda või end läbi kaevata.