Muuseumi mälumängus võtab mõõtu 18 võistkonda

Mängujuht Taniel Vares ütles, et mängu formaat on põhimõtteliselt sama, mis eelmisel aastal. 30 küsimust on jaotatud kuude plokki ja teemad ulatuvad seinast seina. Saaremaa muuseumi 160. sünnipäevaga seoses tuleb igal etapil mängu üks või kaks plokki küsimusi muuseumi töötajatelt. Igal etapil on võimalik saada maksimaalselt 55 punkti, kusjuures esimese ploki moodustavad n-ö soojendusküsimused, mille õige vastus annab ühe punkti, ülejäänud plokkides saab õige vastuse eest kaks punkti.