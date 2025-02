Uisuväljak asub Orissaare skatepargi kõrval oleval korvpalliplatsil, see on leitav ka ILM+ äpist ja jääkaardilt .

"Jääkaardile sisestavad päästjad pea igapäevaselt jää mõõtmistulemusi, kuid siiski tuleb alati enne jääle minekut kontrollida ja veenduda, et jää on piisavalt paks ja et sinna minek on lubatud!," ütles päästeameti Saaremaa päästepiirkonna peaspetsialist Johanna Nõukas.