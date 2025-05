Laste külaskäik tõi Südamekodu argipäeva elevust ja rõõmu

"Eakatele külla" projekti aitas korraldada Anneli Püüding , kes töötab ise Südamekodus hooldajana ning õpib Kuressaare ametikoolis 4. taseme hooldustöötajaks. Koos Merissabel Nõmmega korraldati Südamekodu külastus koolitöö raames — mudilasi ootas tutvumine hooldekoduga, tähelepanu- ja liikumismängud, vitamiinipausid ning lapsed omalt poolt kostitasid eakaid üllatuskavaga. Lapsed said teada, et Südamekodus elab 76 inimest, ning neilt uurida, kuidas elu hooldekodus käib.

"Kas sina elad ka siin?" küsis üks laps, kui Anneli näitas neile eakate tube ning seletas, et iga toa juures on väljas ka elanike nimed, et isegi need, kes kipuvad unustama, leiaksid oma toa alati üles. "Kuna tööd on vahepeal nii palju, siis võiks vist ka nii öelda," vastas Anneli naerdes.