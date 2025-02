Aasta alguses müüki pandud Kuressaare Kuursaal, üks linna ajaloolisi pärleid, on leidnud uue omaniku. Hoone omandas alghinnaga Saare Kuur OÜ, kes soovib hoonet hoida ja arendada nii, et see säilitaks oma väärika ajaloo ning püsiks ka tulevikus olulise maamärgina.