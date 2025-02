Ülo Tuuliku loomingust tuntuim on ilmselt tema raamat “Sõja jalus”, mis kirjeldab sõrulaste Saksamaale küüditamist 1944. aasta sügisel. Ülo, kes on sündinud Abruka saarel, on enda kohta öelnud, et saatuselt on ta sõrulane ja geneetiliselt muhulane.