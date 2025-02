Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Signe Lõhmuse sõnul on võlanõustamiste arv kasvanud.

"Põhjuseks on inimeste teadlikkuse tõus ning võimalus saada teenust kohapeal ja tasuta," ütles Lõhmus. "Teenust saavate inimeste koguarvu on siiski keeruline välja tuua. Uusi kliente tuli eelmisel aastal juurde 51, kuid paljud kliendid on jäänud ka varasematest aastatest."