Eia Uus andis välja esimese raamatu sarjast "Avastaja Anna Saaremaa seiklused"

"Mida rohkem ma kodukandi ajalugu uurisin, seda põnevam oli," rääkis Eia Uus, tunnistades, et kooliajal oli ajaloo õppimine tema jaoks väga keeruline. "Mulle ei jäänud aastaarvud meelde ja ma ei saanud aru, miks me neid üldse õpime või kuidas need vanad infokillud minu ellu peaksid sobituma."