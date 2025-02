Ettevõtjate liit kutsub firmasid annetama raha uue arsti lähtetoetuseks

SEL-i eesmärk on leida vähemalt 30 ettevõtet, et koos toetada fondi 36 000 euroga ehk ühe uue arsti lähtetoetuse suuruse summaga. Iga ettevõte maksaks 100 eurot kuus või ühekordse maksena 1200 eurot aastas.

"Meil on harukordne võimalus ühendada oma jõud ning anda reaalne panus Saaremaa kogukonna tulevikku," on kirjas SEL-i üleskutses.

Ettevõtjate liidu juhatuse esimehe Olari Aaviku sõnul tuli ettepanek, et ettevõtjad võiksid uute arstide lähtetoetuseks raha annetada, haigla toetusfondilt.

Toetusfondi esindaja sõnul on Kuressaare haigla arstide keskmine vanus 59 aastat, mis tähendab, et paljud neist jäävad järgneva kuue aasta jooksul pensionile.

Kui haiglasse ei õnnestu uusi arste tuua, väheneb haigla teenuste maht kümne aastaga kuni 50%. See tähendaks igal aastal aga 25 000 sõitu arstivastuvõttudele mandrile ja ligi 750 000 euro suurust lisakulu saarlastele.

Selleks, et Saaremaa elanikel oleks olemas turvaline ja kvaliteetne arstiabi siin kohapeal, leppis SEL kokku, et siinsed ettevõtjad aitavad Kuressaare haiglal vajalikke spetsialiste saarele meelitada.

"Nii saame näidata, et oleme tõeliselt ühiskonda panustavad ettevõtjad, kes hoolivad mitte ainult oma äri edukusest, vaid kogu Saaremaa inimeste tervisest," põhjendab SEL. "Selline koostöö võib mõjutada otseselt ka Saaremaa rahvaarvu kasvu – kui siin on head meditsiiniteenused, julgustab see peresid ja spetsialiste siia kolima või siin püsima jääma."