Vallal kesklinna mänguväljaku remondiks tänavu raha pole

Kesklinna mänguväljaku nigelast seisukorrast on Saarte Hääl aastate jooksul kirjutanud korduvalt, ent paremaks pole muutunud midagi: lapsed komistavad ja kukuvad, kuna paljude maas asuvate tartaanmattide ääred on üles kerkinud, atraktsioonid ise on kulunud värviga, määrdunud ja soditud. Suur probleem on ka tualeti puudumine, mistõttu peavad vanemad otsima, kuhu kesklinnas oma lapsed WC-sse viia. Suviti õiendab osa lapsi oma häda ka krundi ääres kasvavate põõsaste vahel.