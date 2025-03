Läinud kuust alates maksab lennupilet Kuressaarest Tallinna argipäeval 36 eurot ning kallim variant, mis võimaldab ka n-ö pileti ümbervormistamist 49 eurot. Nädalavahetusel on hinnad vastavalt 39,60 ja 50,60.

Lennuliini teenindava NyxAiri tegevjuht Jaanis Ojamets arvab, et hetkel on veel vara anda hinnanguid ja teha järeldusi, kas lendajate arv on muutunud seoses piletihindade muutusega või üleüldise majandusliku olukorra tõttu. “Pigem ise kaldun teise põhjuse poole,” arutles ta.