Metssigade elu läheb veel kibedamaks

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles otsust kommenteerides, et öösihiku kasutamine saare jahimeeste hulgas väga levinud ei ole. "Tegemist on suhteliselt kalli vahendiga ja kui seda on lubatud kasutada vaid metssigade küttimiseks 2,5 meetri kõrguselt, siis väga levinud ta jahimeeste hulgas ei ole, sest selle soetamine ei ole otstarbekas," selgitas ta.