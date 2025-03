Rahvusvahelise naistepäev eel on õige hetk juhtida tähelepanu sellele, et sooline palgalõhe on Eestis endiselt üks Euroopa Liidu suurimaid. Merit Palga arendusjuhi Maarja-Liisa Maasiku sõnul näitab nende palgatarkvara statistika ilmekalt, kui suur erinevus on tegelikult naiste ja meeste palkades ning kuidas 2025. aasta algusest jõustunud maksumuudatused on mõjutanud naiste ja meeste sissetulekuid.