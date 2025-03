Hartmann Kasumiteenimine on riigi ootus ja osa TS Laevade äriloogikast

ERR uuris Piret Hartmanilt, kas TS Laevade dotatsiooni on plaanis vähendada ja kas on mõistlik, et osa dotatsioonist piltlikult otse kasumireale maandub, kuid Hartman selles probleemi ei näe.

"AS Tallinna Sadama ja tema tütarettevõtte TS Laevad näol on tegemist riigi enamusosalusega börsiettevõttega, mille puhul on ärikasumi teenimine üks osa äriloogikast ning riigipoolsest ootustest," lausus minister. "Ettevõtte puhul on oluline kasumlikkus, sest see annab võimaluse areneda ning vajadusel ka turult raha laenata".