10. märtsil sai FC Kuressaare uue kogukonnajuhi Taavo Kuusiku, kelle eesmärk on tugevdada klubi ja kogukonna sidet ning edendada jalgpalli Saaremaal. Kuusiku on veendunud, et Saaremaa jalgpallil on potentsiaali kasvada ja ühiselt kogukonnana tegutsedes võib saavutada suuri asju.