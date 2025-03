Saaremaa plaanib elektrikatkestuste pärast pöörduda valitsuse poole

Kohtumisel Saaremaa kahe abivallavanemaga selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm teisipäeval, et Kuressaare maakaablivõrk pärineb 1960. aastatest ja suuremaid renoveerimisi ei ole tehtud. Elektrilevi plaanib järgmisel aastal välja vahetada 13 kilomeetrit kaableid, kuid arvestades, et linnas on neid kokku ligi 200 kilomeetrit, on see alles esimene samm.