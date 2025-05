Saadame Ukraina tohtritele väikebussi

Kõike arvesse võttes oleme otsustanud taas Ukrainat aidata, nüüd juba neljandat korda. Sel korral saadame Izjumi rajoonis Balaklijas tegutsevate arstide käsutusse 7–11-kohalise väikebussi, et haiged saaksid minna perearstile ning tohtrid sõita haigete juurde koju. Bussi meil veel ei ole, kõik variandid annetusena või sümboolse tasu eest on oodatud. Masina kere seisukord ei ole peamine, tähtis on, et mootoril oleks veel tööressurssi.