Saaremaa Tantsutüdrukud tõid Lätist koju mitu kuldmedalit

Treener Marin Saagpakk ütles, et tüdrukud alustasid koos treenimist 2024. aasta septembrist, seega on tegu nende esimese hooajaga. "Mina olen tulemustega ülimalt rahul. Ma näen arengut, võrreldes detsembris toimunud Eesti meistrivõistlustega. Kindlasti saime kõik Lätist motovatsiooni, et minna vastu hooaja viimasele võistlusele, mis toimub 1. juunil Sakus, kus meid ootab ees Estonian Open 2025," lisas ta.